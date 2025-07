Sabesp tem 45 dias para resolver esgoto lançado no rio Tietê

Depois de despejar esgoto sem tratamento no rio Tietê, na altura da ponte Atílio Fontana, na zona norte da capital paulista, sentido rodovia Castelo Branco, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) apresentou um plano de recuperação que deverá ficar pronto em até 45 dias.

A proposta, que prevê redirecionamento do esgoto da tubulação subterrânea para outras estruturas, foi apresentada durante reunião na sede da Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística).

Na última sexta-feira (27), a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado), que participou da reunião desta segunda, havia dado prazo de 72 horas para a Sabesp mostrar como iria resolver o problema do esgoto lançado no rio.