Participante do grupo Legendários morre após passar mal em trilha

No início do ano, um homem de 45 anos morreu durante a trilha de um evento do Legendários na área rural de São Gabriel do Oeste, no interior de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o responsável médico pelo evento disse que Fábio Adriano Machado Cherini teve um mal súbito. Ele passou mal durante a trilha e morreu no local.

O Legendários chegou ao Brasil em 2018 pelo pastor de Balneário Camboriú (SC) Ricardo Bernardes, 44, após participar de um desafio TOP (Track Outdoor de Potencial) na Guatemala. As atividades têm valores que variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, a depender do local e estrutura.

Nomes do alto escalão do coaching brasileiro já passaram pelo programa, como Pablo Marçal, Tiago Brunet, Deive Leonardo, Paulo Vieira e Joel Jota.