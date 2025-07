Filho de major encomenda roubo à casa do pai, que foi agredido

A PM localizou os homens por meio do veículo usado no crime, após um vizinho relatar uma movimentação suspeita na rua. Um deles foi detido na própria casa no bairro Prado, e entregou onde estava o outro comparsa. O segundo foi localizado em um centro de reabilitação na cidade de Esmeraldas, tentou reagir à prisão e simulou estar com uma arma. Agentes dispararam contra ele, que não foi atingido.

Objetos roubados foram recuperados. Conforme a PM, foram apreendidos mais de R$ 5.800, cartuchos de munição, revólver, réplicas de armas e celulares. Carteira com distintivo e uniformes da Polícia Civil também foram encontradas com um dos homens, além da roupa usada no momento do assalto.