São Paulo tem 179 ônibus apedrejados e pessoas são feridas; VÍDEO

A passageira acabou socorrida à UPA Vila Santa Catarina. Ele chegou a descer do veículo para tentar identificar o agressor, mas ele já havia fugido do local.

Uma câmera instalada no interior do veículo mostrou quando o coletivo foi atingido pela violência do ataque. A mulher estava no primeiro banco do lado direito do ônibus, mexendo no celular, quando o vidro estourou em cima dela. O smartphone acabou jogado para o meio do corredor. Desesperada, a passageira colocou a mão no rosto e começou a gritar. Ela continuou no lugar até o motorista parar o veículo.

Questionado em uma agenda na manhã desta segunda-feira sobre a série de ataques, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que não se sabia o que tem motivado o vandalismo.