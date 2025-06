Sopa de Cebola Gratinada

Cada roda com seu fuso, cada terra com seu uso.

Fatie as cebolas em meias-luas finas. Derreta em fogo médio e numa panela mediana a manteiga. Junte as cebolas e tempere com uma pitada de sal. Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, por cerca de 30 minutos, até ficarem bem macias e douradas. Este é o único trabalho dessa sopa, porque se as cebolas não caramelizarem, a sopa não fica saborosa. Em geral, em fogo baixo, a etapa leva 40 minutos. O ponto certo a gente avalia pela cor, que deve ficar acastanhada, quase marrom. Não se apresse aumentando o fogo ou apelando para a pitada de açúcar. É o tempo que conta no preparo.

Agregue o conhaque ou o vinho e misture, raspando o fundo da panela para dissolver os queimados da cebola. Assim que evaporar, polvilhe a farinha de trigo e mexa bem.