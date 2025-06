Sobe para 15 o número de ossadas achadas em cemitério clandestino

Subiu para 15 o número de ossadas encontradas em uma área próxima ao parque dos Búfalos e à represa Billings, no Jardim Apurá, na zona sul de São Paulo, que serviria como um cemitério clandestino.

Nesta quinta-feira (26), a partir de uma denúncia, agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontraram restos mortais de 12 corpos no local. A entrada da mata fica na rua Marginal Dois.

A reportagem apurou que as duas ossadas encontradas nesta sexta-feira (27) foram localizadas em uma ação com cães da GCM, com apoio do Corpo de Bombeiros. O núcleo de antropologia do Instituto Médico Legal foi acionado para ir até o local. À tarde, outros corpos foi localizado.