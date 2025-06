Cassado: Prefeito teria nomeado membros do CV e comprado votos

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Márcio Silva. Em nota publicada nas redes sociais, o vereador afirmou que "todas as explicações serão prestadas" no momento oportuno.

A denúncia do Ministério Público Eleitoral, a que a reportagem teve acesso, aponta que a investigação foi iniciada após um vereador de Cabedelo apresentar notícia-crime, em outubro de 2023, dizendo que estaria sendo perseguido por ter exonerado servidores municipais contratados pelo então prefeito Vitor Hugo Castelliano (Avante), que apoiava a candidatura de Coutinho. Haveria indícios de envolvimento deles com a facção.

Um dos contratados é apontado como um dos comandantes da Tropa do Amigão, abaixo apenas do suposto líder, Flávio de Lima Monteiro, o Fatoka. Outra contratada é suspeita de ser a gestora financeira de Fatoka. Todos os envolvidos, segundo investigação, estão escondidos em comunidades do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.