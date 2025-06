Segundo autópsia, Juliana morreu 20 minutos após queda

A autópsia realizada em Bali, nesta sexta-feira (27) apontou que Juliana Marins, brasileira de 26 anos que caiu durante trilha no monte Rinjani, na Indonésia, morreu em decorrência de um trauma contundente que provocou fraturas graves e hemorragia interna. O laudo indica que a morte aconteceu cerca de 20 minutos após o acidente, com lesões no tórax, costas, ombro, coluna e coxa.

"A principal causa de morte foram ferimentos na caixa torácica e nas costas", disse o especialista forense Ida Bagus Alit à imprensa.