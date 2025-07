Imagem de recibo de cabaré com 'taxa do Trump' gera riso e dúvida

A internet não perdoa, e quando o assunto é meme, o brasileiro entrega com maestria. Depois que Donald Trump anunciou tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, uma nota fiscal supostamente emitida por um cabaré de Fortaleza começou a circular nas redes sociais com uma cobrança extra intitulada “Tarifa do Trump +50% - cliente americano”.

O recibo virou sensação no X na quinta-feira (10) e caiu no gosto do povo como resposta bem-humorada ao tarifaço do republicano. Será que o tal Thatys’Drinks, nome do estabelecimento que aparece na imagem, existe mesmo? Procuramos no Google, nas redes e até nas entrelinhas da zoeira nacional e não encontramos referência.

A falta de confirmação não impediu a viralização. Muitos internautas elogiaram a criatividade da “retaliação” brasileira. "Mandaram bem" e "orgulho de ser brasileira" foram só alguns dos comentários.

Enquanto isso, no mundo real, o presidente Lula disse ao Jornal Nacional que, se as tarifas americanas entrarem em vigor em 1º de agosto, o Brasil vai reagir, seja com base na Lei da Reciprocidade ou levando o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).