Sozinha na cratera, ferida e exposta: as últimas horas de Juliana

Juliana Marins, 26 anos, sofreu ferimentos de queda e, sozinha, ficou exposta ao frio intenso, à fome e à sede após despencar de uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, a mais de 3 mil metros de altitude. Com a perda dos óculos, teve dificuldade de enxergar o cenário em torno de si, já que convivia com cinco graus de miopia.

Ainda não foi determinado o momento exato da morte da jovem. Na segunda-feira (23), um drone equipado com sensor térmico localizou Juliana imóvel no desfiladeiro. A detecção de calor sugere que ela ainda estivesse viva naquele momento ou que sua morte tivesse ocorrido há pouco tempo, já que o equipamento só identifica fontes de calor relativamente recentes.

Juliana foi vista com vida pela última vez por turistas que ouviram seus gritos no sábado (21), logo após a queda. Desde então, ao menos seis equipes de resgate trabalharam na montanha com apoio de cordas e até uma furadeira industrial para vencer os obstáculos do terreno. O corpo só foi alcançado na manhã desta terça-feira (24), e a morte foi confirmada pela família em nota nas redes sociais.



Trilha que Juliana percorria/Foto: Parque Nacional do Rinjani

