SP: GCM encontra cemitério clandestino com 12 ossadas em terreno

Os agentes foram até o local e encontraram vários pontos com a terra mexida, fofa.

Os guardas civis ambientais faziam patrulhamento na região do parque dos Búfalos quando receberam a informação de que havia corpos enterrados nas proximidades da margem da represa Billings.

Uma denúncia levou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) a encontrar, nesta quinta-feira (26), um cemitério clandestino no Jardim Apurá, na zona sul de São Paulo.

Os guardas escavaram e, num primeiro momento, localizaram cinco ossadas. Depois, mais três. Por volta das 18h já haviam encontrado 12 covas e 12 ossadas.

A área foi isolada, e os guardas foram até o 98° DP (Jardim Miriam) e relataram o ocorrido para o delegado de plantão. O DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e equipes da Polícia Técnico-Científica foram acionados para o local.

Equipes da GCM permanecerão na vigilância da área durante a madrugada. Na manhã desta sexta-feira (27) está prevista uma nova varredura com apoio da unidade do canil da guarda em busca de outras possíveis covas e ossadas no terreno.