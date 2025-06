Senado aprova aumento do número de deputados de 513 para 531

Minutos antes da votação, senadores ainda contavam votos, afirmavam que a Casa estava dividida e consideravam imprevisível o resultado do placar. A dificuldade de aprovação ficou nítida a partir da aprovação do requerimento de urgência (que permitia a votação do conteúdo nesta quarta) por 43 votos a 30.

O aumento no número de deputados é aprovado no mesmo dia em que o Congresso manda um recado ao governo Lula (PT) e cancela os decretos que aumentavam as alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A medida foi aprovada pela Câmara com folga, por 383 votos a 98, e deve ser votada nesta quarta pelo Senado.

A Câmara dos Deputados calcula em quase R$ 65 milhões por ano o aumento de custos com a criação das 18 vagas, incluindo salários, benefícios e estrutura para novos parlamentares. A medida também deve produzir um efeito cascata nos estados, já que a Constituição vincula o número de deputados estaduais ao de federais.

No caso das emendas parlamentares, a Câmara terá dois caminhos, segundo especialistas: redividir o valor entre os deputados ou elevar o teto estabelecido na Constituição para essas verbas.