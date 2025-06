Itamaraty não vai pagar traslado de brasileira morta na Indonésia

A lei brasileira não prevê que o Itamaraty arque com o translado dos corpos de brasileiros mortos no exterior, como no caso da publicitária Juliana Marins, 26, que morreu ao fazer uma trilha em torno de um vulcão na Indonésia.

Segundo o artigo 257 do Decreto nº 9.199/2017, a assistência do consulado não inclui o pagamento de despesas com sepultamento e translado de corpos de brasileiros que morreram fora do país, nem despesas com hospitalização.

A lei, no entanto, tem exceção para casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário.