Relação da Indonésia com Brasil sofre revés com morte de Juliana

A morte da brasileira Juliana Marins acontece duas semanas antes da viagem do presidente da Indonésia ao Brasil para a cúpula dos países do grupo Brics e depois para uma visita bilateral.

O país foi anunciado em janeiro último, pelo governo brasileiro, como mais novo integrante pleno do bloco, que também tem China e Rússia, entre outros. Tem "a maior população e a maior economia do Sudeste Asiático", enfatizava o Itamaraty no comunicado. O país tem 281 milhões de habitantes -o Brasil tem 212 milhões, segundo estimativa mais recente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Após a morte, o tom da gestão Lula (PT) já foi outro, afirmando ter cobrado o resgate do governo indonésio "no mais alto nível", uma referência, presume-se, ao próprio presidente Prabowo Subianto.