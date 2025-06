Advogada tenta entrar na cadeia com colchão recheado de droga

Uma advogada foi presa nessa quarta-feira (24), ao tentar entrar na Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas (MS) transportando 1,4 kg de maconha escondidos dentro de um colchão. A identidade da profissional não foi divulgada.

Leia mais: Homem esconde maconha em Peppa Pig de pelúcia e é preso

De acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o entorpecente foi descoberto durante o procedimento de revista, quando um policial percebeu o forte cheiro da droga vindo do colchão. A inspeção revelou a maconha escondida entre as espumas.