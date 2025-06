Resgate de brasileira na Indonésia é retomado, diz família

Segundo a família, os socorristas já desceram cerca de 400 metros, mas ainda teriam até 650 metros pela frente para alcançar Juliana, que foi localizada imóvel com a ajuda de um drone. Uma furadeira foi posicionada na região, como parte do plano alternativo para acessar o local de difícil alcance. Mais uma vez, a aproximação por helicóptero não foi autorizada por causa do mau tempo.

O resgate de Juliana Marins, brasileira de 26 anos que caiu em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi retomado na noite de segunda-feira (23), no horário de Brasília. A jovem está desaparecida desde a madrugada de sábado (21), no horário local, após escorregar e despencar num desfiladeiro durante uma trilha.

Amigos e familiares mantêm contato com a equipe de resgate e acompanham a operação de perto. Eles dizem que, no momento, há tres planos de resgate no momento, mas não informaram quais.

Este é o quarto dia de buscas, com familiares no Brasil e apoiadores nas redes sociais mantendo a esperança de que ela seja resgatada com vida.

Rota fechada

O Parque Nacional do Monte Rinjani anunciou o fechamento temporário da rota de escalada que liga Pelawangan Sembalun ao cume do vulcão. A medida, válida a partir desta terça-feira (24), foi tomada para garantir a segurança dos visitantes e facilitar as operações de resgate na região de Cemara Nunggal, onde está Juliana.