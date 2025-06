Indonésia diz que localizou brasileira 'aparentemente imóvel'

Juliana Marins, mochileira brasileira de 26 anos que desapareceu após queda durante trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi localizada na manhã desta segunda-feira (23), no horário local, a cerca de 500 metros penhasco abaixo, na região de Cemara Nunggal, segundo informação do perfil oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani. A publicação diz que ela foi avistada com o auxílio de drone operado por socorristas e aparentava Juliana estar imóvel, presa a um paredão rochoso.

“Às 6h30, horário de Lombok [17h30 de domingo, no Rio de Janeiro], a vítima foi localizada com o uso de um drone, em posição presa a um paredão rochoso, visualmente sem sinais de movimento”, informou o parque nacional.