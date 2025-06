O que é preciso para castrar um felino

A castração é um procedimento seguro, mas deve ser realizada com preparo e atenção. Antes da cirurgia, o gato deve passar por exames clínicos e laboratoriais. No pós-operatório, precisa de repouso, ambiente tranquilo e proteção com roupinha ou colar elizabetano.

A Dra. Eliane Benati, do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass), lembra que mudanças comportamentais são esperadas e, na maioria das vezes, benéficas. Gatos castrados costumam ficar mais tranquilos, menos agressivos e menos propensos a fugas.

E lembre-se: qualquer sinal diferente no comportamento deve ser avaliado por um veterinário.