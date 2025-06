Corpo de costureira é encontrado seminu em poça de sangue

Roseli Lima Costa, de 57 anos, foi encontrada morta em sua residência no bairro Três Marias, em Porto Velho (RO), na última sexta-feira (20). A vítima, costureira conhecida na região, apresentava sinais de agressão brutal, com cortes profundos no pescoço e outras lesões graves, inclusive na região genital. O corpo foi localizado parcialmente despido e numa poça de sangue, informou o Metrópoles.

O principal suspeito é Adriano Mendes de Souza, de 39 anos, que prestava serviços gerais para Roseli. De acordo com a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram a presença de um homem entrando na casa entre a meia-noite e 2h da manhã do dia do crime. O celular da vítima foi encontrado posteriormente num matagal próximo ao local.