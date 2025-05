Enfermeira é esfaqueada por ex-marido e morre em Avaré (SP)

Uma enfermeira de 40 anos foi atacada pelo ex-marido a facadas no trabalho, uma UBS (Unidade Básica de Saúde) em Avaré, interior de São Paulo, na terça-feira (27). Ela não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (28).

Márcia de Fátima Meire trabalhava no local havia três anos, de acordo com a prefeitura.

O autor do ataque, também de 40 anos, manteve relacionamento com a vítima por 20 anos. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada e ele foi preso em flagrante ainda no local. O nome dele não foi divulgado, e a reportagem não teve acesso à defesa dele.