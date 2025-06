Irã ameaça fechar Estreito de Hormuz; como isto afeta o mundo?

Na atual crise do Oriente Médio, os houthis do Iêmen, aliados do Irã no embate com Israel, já mostraram o estrago que pode ser feito ao comércio mundial com alguns mísseis e drones. Agindo no mar Vermelho, obrigaram o desvio de rotas marítimas, encarecendo o frete em até cinco vezes em alguns momentos.

No caso do golfo, é ainda pior, dado que não haveria alternativa ao fluxo sem Hormuz.