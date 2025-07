Agente da elite da Polícia Civil morre durante treino em academia

Um agente da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Ceará morreu subitamente enquanto praticava atividades físicas em uma academia na capital cearense, na manhã de sábado (12).

A Polícia Civil e o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) lamentaram a perda, destacando o compromisso do agente com a segurança pública e sua contribuição em diversas missões. O velório e o sepultamento foram realizados no domingo (13), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.