Passageiro de moto de aplicativo morre em tentativa de assalto

Um passageiro morreu durante corrida de moto por aplicativo em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na noite desta sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando o motociclista fugia de assaltantes em outras três motos, que o abordaram em avenida no bairro Batistini.

Ele subiu no canteiro central. O passageiro caiu da garupa e foi atropelado por um ônibus.