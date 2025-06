Mais da metade dos brasileiros apoiam direito à reeleição

Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros (57%) é a favor de permitir que presidentes, governadores e prefeitos disputem a reeleição, na contramão da proposta de reforma política que tramita no Senado. Outros 41% são contrários à possibilidade de continuidade no cargo.

Os dois pontos são temas centrais da proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no mês passado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado (PEC 12/2022). Ela pretende acabar com a reeleição no Executivo e unificar a duração dos mandatos e as datas das eleições.

O texto, sob relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), ainda precisa ser aprovado em dois turnos por pelo menos 60% dos senadores (o equivalente a 49 dos 81 votos) e, depois, dos deputados (308 dos 513 votos), o que ainda não tem data prevista para acontecer.

Eventuais mudanças seriam feitas de forma gradual e não afetariam as eleições de 2026.

A última vez que o Datafolha perguntou sobre reeleição foi há dez anos, em junho de 2015, quando o cenário era inverso: 67% eram contra permitir que o presidente tentasse um novo mandato, e 30%, a favor --números semelhantes aos registrados nas esferas estadual e municipal.