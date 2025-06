Bombeiros salvam 73 pessoas levadas por vento no RJ; VÍDEO

Praticantes de stand up paddle precisaram ser resgatados na manhã deste sábado (21) na praia do Leme, zona sul do Rio.

Os bombeiros usaram embarcações e helicópteros para tirar as pessoas do mar. Segundo a corporação, as pessoas foram surpreendidas por fortes ventos e não conseguiram retornar à orla.