RS: Jaguari em calamidade pública após maior enchente em 30 anos

Foram registrados danos em ao menos 45 pontes e pontilhões. Também há 20 pontos de bloqueios em estradas, 70 bueiros destruídos e 30 casas com danos.

É a maior enchente dos últimos 30 anos. Os estragos e prejuízos foram maiores do que os causados pelas chuvas de maio de 2024. Houve devastação em pontes, bueiros e estradas. Os córregos passaram por cima de todas as pontes. Vamos precisar reconstruir toda a cidade e prestar auxílio às famílias que perderam tudo o que tinham.

Estamos levando alimentação aos moradores isolados com o auxílio de botes do Corpo de Bombeiros. Algumas pessoas conseguem se aproximar de veículo. Outras recebem as doações a cavalo. Também contamos com o apoio da Defesa Civil e do governo estadual com voos de aeronave para levar suprimentos e resgatar famílias.Renato Bolzan, chefe de gabinete da Prefeitura de Jaguari (RS)