RS: Em ordem, animais cruzam ponte para fugir de enchente; VÍDEO

Um vídeo supostamente gravado no interior do Rio Grande do Sul durante os temporais dos últimos dias chamou a atenção nas redes sociais. Nas imagens, cavalos e bois aparecem atravessando lentamente uma ponte estreita, em fila e com calma impressionante, sem atropelos ou empurrões. A cena comoveu internautas pela demonstração de instinto e organização dos animais diante do caos provocado pelas enchentes.

Leia mais: “Mais um dia de terror”, diz moradora sobre chuva no RS; VÍDEO

"Mais um momento para que aprendamos com os animais: na hora do desespero, muitas vezes, os humanos saem correndo, passando por cima uns dos outros. Os animais, serenamente, em fila, conseguem evacuar sem atropelos e sem ficar ninguém pra trás. Não é uma crítica, apenas uma reflexão, em cima dessa imagem impressionante e comovente. Que Deus proteja nosso RS amado e cada gaúcho!", comentou a usuária Adriane AK.