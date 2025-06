Bolsonaro deixa evento passando mal: 'Vomito 10x por dia'; VÍDEO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou antecipadamente um evento no Frigorífico Goiás (GO), na manhã desta sexta-feira (20), após permanecer no local por cerca de 20 minutos. Segundo aliados, ele não se sentia bem e optou por cumprir apenas a entrega simbólica de um capacete ao proprietário do estabelecimento, Leandro Batista, antes de retornar para Brasília, informou o Metrópoles.

A indisposição de Bolsonaro já havia sido percebida na quinta-feira (19), durante cerimônia na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, onde recebeu o título de cidadão. “Desculpa, estou muito mal. Vomito 10 vezes por dia”, disse ele no discurso, interrompido por soluços.