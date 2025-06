Marido confunde pedais e mata esposa de 74 anos atropelada

O marido parou o carro, um Hyundai HB20, próximo ao portão da propriedade para que a esposa descesse e abrisse a passagem. Ao tentar manobrar, ele se confundiu com a marcha e atingiu a idosa, que foi arrastada até um milharal ao lado da estrada.

Uma idosa de 74 anos morreu atropelada acidentalmente pelo próprio marido, na zona rural de Doutor Camargo, no noroeste do Paraná, na noite de terça-feira (17). O casal havia acabado de visitar parentes em um sítio da região quando a tragédia aconteceu, informou o GMC Online.

Equipes do Samu tentaram reanimar a vítima por mais de 40 minutos, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O marido, em estado de choque, permaneceu no local durante todo o atendimento.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.