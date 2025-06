RS: Condutor pensa que atingiu animal e arrasta argentina por 3km

Reprodução/Brigada Militar do Rio Grande do Sul

Uma argentina de 22 anos morreu na madrugada de domingo (8) após ser atropelada e arrastada por cerca de 3 km entre os municípios de Santo Ângelo e Giruá, no Rio Grande do Sul. A informação é da Folhapress.

Foi uma passageira no carro quem percebeu a perna da mulher presa no vidro traseiro e alertou o motorista. Ele parou o veículo próximo à sua casa em Giruá e acionou a Brigada Militar. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias também foram chamados.

As lesões encontradas no corpo da jovem indicam que ela morreu no momento do impacto, condizentes com os danos do carro, informou a delegada.

A vítima morava e trabalhava no Brasil há duas semanas, e sua casa ficava às margens da rodovia onde aconteceu o acidente. A família da jovem está a caminho do RS para reconhecimento e liberação do corpo.