Bispo de SC denuncia padre Fábio de Melo ao Vaticano

Embora a denúncia não implique punições severas, pode manchar a ficha eclesiástica do religioso, já que ficará registrada no órgão, o mesmo que, historicamente, herdou as funções do antigo tribunal da Inquisição. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

VÍDEO: Padre Fábio de Melo se envolve em confusão em cafeteria

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a queixa se baseia na avaliação de que a atitude do padre não condiz com os princípios cristãos, especialmente diante da repercussão do episódio, que levou à demissão do funcionário envolvido.

A polêmica começou em maio, quando o padre usou as redes sociais para criticar o atendimento na loja da rede Havanna. Após a exposição, Jair José Aguiar da Rosa, então gerente da unidade, foi demitido. Ele afirma que nem sequer falou com o religioso no momento do desentendimento, e que a reclamação partiu de outro cliente.