Temporais no RS fazem 2 mortos e 2 mil desabrigados; veja imagens

Municípios da Grande Porto Alegre também foram afetados. As cidades com maior quantidade de chuva entre as 6h desta terça-feira (17) e 6h desta quarta-feira (18) foram Sapucaia do Sul (135 mm); Canoas (116 mm) e Gravataí (111 mm).

Na área central do estado, um casal foi arrastado pela água e desapareceu. Eles atravessavam uma área alagada na cidade de Candelária, segundo a Defesa Civil. As identidades deles não foram divulgadas.

Há desalojados em quatro cidades. Segundo a Defesa Civil, Santa Maria, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul e Arvorezinha tiveram pessoas removidas das suas casas por causa da chuva. Em Novos Cabrais, a RSC 287 foi totalmente bloqueada por uma enxurrada e queda de uma árvore. Outro ponto da mesma rodovia, na cidade de Paraíso do Sul, também foi bloqueado por causa das chuvas.