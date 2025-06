Homem é decapitado; autor confesso não demonstrou arrependimento

Moacir Luiz Tavares, de 64 anos, foi encontrado morto e decapitado em um ferro-velho na saída de Goioerê, no Paraná, há uma semana. A cabeça da vítima foi localizada a cerca de 50 metros do corpo. O crime foi cometido um dia após o autor, um homem que havia se mudado com a família para a casa de Moacir, se envolver numa briga conjugal.

Após a companheira fugir com a filha, o agressor danificou o imóvel e o carro da vítima. Quando Moacir saiu para ver o que estava acontecendo, foi morto com golpes de machado. A Polícia Militar foi acionada inicialmente por violência doméstica e, ao chegar, encontrou o suspeito com uma faca. Ele foi preso em flagrante e levou os policiais até o corpo.