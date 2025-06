Empresário encontrado morto em autódromo morreu por asfixia

A perícia realizada no corpo do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35, encontrado dentro de um buraco no autódromo de Interlagos, encontrou lesões no pulmão compatíveis com condições de asfixia.

De acordo com o documento, foi encontrada uma discreta hemorragia recente no pulmão.

