Corpo de empresário que estava sumido é encontrado em autódromo

Adalberto desapareceu após participar de um evento de motocicletas realizado no autódromo. Segundo relato da esposa, Fernanda Dândalo, ele enviou uma mensagem pouco antes das 20h daquela noite, avisando que pretendia voltar para casa cerca de uma hora depois, às 20h30.

O corpo de um homem foi localizado na manhã desta terça-feira (3) numa área de terra próxima ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A esposa do empresário Adalberto Júnior, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (30), foi acionada pelas autoridades para fazer o reconhecimento.

Um amigo que também esteve no evento contou que se despediu de Adalberto pouco depois. Na ocasião, o empresário teria dito que daria a volta no autódromo para buscar seu carro, estacionado no Kartódromo de Interlagos. Após isso, não foi mais visto.

O veículo de Adalberto foi localizado próximo ao local onde o corpo foi encontrado, em uma área que conecta o autódromo ao kartódromo.

Preocupada com o sumiço, Fernanda tentou rastrear o celular do marido, que indicou a última localização no próprio Autódromo de Interlagos.