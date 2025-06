Irã alega ter atingido Mossad em ataque sem precedente; VÍDEO

Mossad também é responsável por recrutar espiões, segundo imprensa europeia. Segundo apuração da CNN Portugal, grande parte do trabalho de um oficial do órgão é recrutar outros espiões. Já o jornal O Globo destaca que, além de experiência militar, a agência também busca pessoas com habilidades especiais em computação e linguística.

Capturas históricas

Mossad é envolto em mistério e raramente fala com a mídia. São raros os pronunciamentos públicos de representantes do órgão e a maioria de suas ações não é confirmada nem negada pelas autoridades israelenses. Apesar disso, segundo o jornal israelense The Times of Israel, o Mossad "é lendário nos círculos de inteligência internacionais, por estar por trás do que se acredita serem algumas das operações secretas mais ousadas do século passado".

Entre as operações do Mossad, a mais visibilizada foi a captura e sequestro do criminoso de guerra nazista Adolf Eichmann. Ele foi pego pela agência na Argentina, em 1960, e foi levado a Israel, onde foi julgado e condenado à pena de morte. Eichmann foi executado no dia 30 de maio de 1962.

Também se especula a contribuição do órgão para os ataques israelenses que mataram lideranças iranianas na última semana. Além disso, são atribuídos ao Mossad assassinatos mais antigos de lideranças estrangeiras, como os de Massoud Ali-Mohammadi, físico nuclear iraniano, em 2010, Imad Mughnyiah, líder do Hezbollah, em 2008; Fathi Shkaki, líder do grupo Jihad Islâmico, em 1995; Abbas Musawi, líder do Hezbollah, em 1992; Wadie Haddad, chefe do braço armado da Frente Popular pela Libertação da Palestina, em 1978.