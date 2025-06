Cérebro 'em obras': entenda por que adolescentes sofrem mais

Para a psicóloga Isabel Fonseca, da unidade de saúde mental Francisca Júlia, em São José dos Campos (SP), o quadro é alarmante, mas não surpreendente: "O bullying, seja na escola ou no ambiente virtual, é uma das principais causas de sofrimento emocional entre adolescentes. A humilhação nas redes sociais intensifica ainda mais esse sofrimento, porque não há como escapar dela."

Crises de ansiedade, episódios de pânico, insônia e até pensamentos suicidas. Esses são sintomas cada vez mais frequentes entre adolescentes brasileiros, e o país já sente os reflexos disso nas unidades de saúde. Só no estado de São Paulo, o número de atendimentos de adolescentes com transtornos mentais aumentou 42% nos quatro primeiros meses de 2025, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com Isabel, os impactos ultrapassam o ambiente escolar. "Os jovens apresentam queda no rendimento, se isolam socialmente, perdem o interesse por atividades que antes amavam. Alterações no sono e na alimentação, crises de choro e falas como 'ninguém gosta de mim' ou 'sou um peso' também são sinais de alerta para pais e educadores", explica.

Instagram, curtidas e pressão constante

Um dos grandes vilões dessa escalada de sofrimento emocional, segundo especialistas, é a busca incessante por validação nas redes sociais. "É preciso mostrar ao adolescente que muito do que se vê no Instagram ou TikTok é filtrado, editado, montado. A vida real é bem diferente do que se posta", ressalta a psicóloga.

A solução passa por limitar o tempo online, estimular hobbies offline e, principalmente, construir uma identidade baseada em valores reais. Autoconfiança não nasce de likes, mas de experiências significativas e apoio emocional constante.

O cérebro em obras: por que adolescentes sofrem mais