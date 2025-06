Padrasto de menina esfaqueada em Barueri presta novo depoimento

O padrasto de Larissa Manoela Lucena, menina de 10 anos encontrada morta em Barueri (SP), prestou novo depoimento na segunda-feira (16) e voltou a negar qualquer participação no crime. “Não tenho nada a ver com isso, estou à disposição da polícia”, afirmou ao chegar à delegacia, informou o SBT.

Relembre o caso: Menina de 10 anos é morta em casa a facadas e mãe encontra corpo

Larissa foi encontrada morta, pela mãe, dentro de casa na última quinta-feira (12), com 16 perfurações no pescoço e no tórax. No momento do crime, ela estava sozinha no imóvel: o irmão mais velho havia viajado e a mãe trabalhava fora. A criança foi encontrada caída ao lado da cama no fim da tarde, quando a mãe retornou.