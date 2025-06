Quem é o vendedor de yakisoba que matou e jogou corpo aos cães

Zhaohu Qiu, de 35 anos, conhecido como “Xau”, teve a prisão temporária decretada neste domingo (15) após se tornar o principal suspeito do assassinato brutal de Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 21 anos. Natural da China, ele era conhecido no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por vender yakisoba num trailer e promover festas regadas a bebidas e drogas. Pessoas próximas relatam que Zhaohu era obcecado por Marcelle, a quem perseguia e mantinha diversas fotos armazenadas no celular.

Leia mais: Justiça decreta prisão de chinês suspeito de feminicídio no Rio

A Justiça autorizou a prisão por 30 dias, com possibilidade de prorrogação ou conversão em preventiva. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital), e o Ministério Público acompanha a apuração.