Justiça decreta prisão de chinês suspeito de feminicídio no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do cidadão chinês Zhaohu Qiu, 35 anos, suspeito de ter matado a jovem Marcelle Júlia Araújo da Silva, 18 anos, na última quinta-feira (12) na zona norte do Rio.

De acordo com as informações do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o mandado de prisão foi expedido neste domingo (15) e não havia sido cumprido até a publicação desta reportagem.

O chinês, conhecido como Xau, vende yakisoba em um trailer na Pavuna. Procurado pelo contato fornecido no cadastro da empresa junto à Receita Federal, o suspeito não retornou.