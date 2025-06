Rapaz de 21 anos é executado por dever dinheiro de apostas 

Arthur Grison, de 21 anos, foi assassinado depois de ter sido sequestrado na saída de uma festa no Centro de Florianópolis (SC), na noite de sexta-feira (13). O crime, segundo a Polícia Civil, foi motivado por dívidas que o jovem tinha com apostas esportivas e jogos de pôquer. Homens com quem ele mantinha contato no meio das apostas. obrigaram-no a entrar num carro.

Durante o sequestro, Arthur enviou mensagens a amigos pedindo transferências via Pix. Ele estava sendo torturado e forçado a enviar dinheiro para contas controladas pelos criminosos. Horas depois, o corpo do jovem foi encontrado com um tiro na cabeça em Santo Amaro da Imperatriz, a cerca de 30 km da capital catarinense.