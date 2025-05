Endividada, mãe perde no Tigrinho e tenta matar filha

Uma mãe de 23 anos foi presa na última sexta-feira (23) por tentar matar a própria filha, de dois anos e sete meses, com golpes de faca em Santo Antônio do Descoberto (GO). Ela alegou que cometeu o crime porque era ameaçada por agiotas, graças às dívidas relacionadas a apostas em jogos online, como o Tigrinho.

Depois da tentativa, a mulher também tentou tirar a própria vida. A criança foi socorrida ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde recebeu atendimento médico.