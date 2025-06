Shirlen conquista o bronze no Mundial de Judô

Shirlen Nascimento conquistou a medalha de bronze no Mundial de Judô.

Estreante no Mundial, Shirlen Nascimento conquistou a medalha na categoria até 57 kg. Ela superou Maysa Pardayeva, do Turcomenistão.

Dominante, Shirlen venceu no golden score com um ippon. Ela havia conseguido um yuko no fim do tempo regulamentar, mas a arbitragem retirou a pontuação ao rever as imagens.