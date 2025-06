Quem são os 'sem religião' do Censo: fé em Deus, mas sem igrejas

O número de brasileiros que declara não ter uma religião em particular vem ascendendo, até atingir os 9,3% de brasileiros no Censo 2022 --eram 7,9% em 2010.

A metodologia do Censo variou ao longo dos anos --como a decisão recente de excluir do recorte religioso crianças com menos de 10 anos. Ainda assim é seguro dizer que o salto foi expressivo. Em 1960, os "sem religião" representavam 0,5%. A parcela galopou para 4,8% em 1991, e 7,4% na virada do milênio.

Alguns estudiosos, ao erroneamente equivaler esse bloco a uma legião de descrentes, "saudaram os 'ventos secularizantes' que estariam soprando por uma sociedade brasileira cada vez mais laica e menos religiosa", diz a antropóloga Regina Novaes.

Outros identificaram ali "a chegada da 'religiosidade do eu' no Brasil", afirma a pesquisadora do Iser (Instituto de Estudos da Religião). Emergiam as "buscas religiosas individuais", mais afinadas com uma pós-modernidade marcada pela globalização, "que resultava em maior circulação de símbolos religiosos de diferentes tradições ocidentais e orientais".