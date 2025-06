COPA: 'Somos amadores': com pintor e barbeiro, time encara Bayern

"O Auckland City FC é um clube amador, com nossos jogadores tendo ocupações em tempo integral fora do futebol ou estudando de alguma forma", comunicou o Auckland City

O amadorismo do Auckland City é declarado pelo próprio clube. A afirmação é uma das primeiras no site oficial do time neozelandês.

Os atletas levam vida de "jornada dupla" e conciliam os treinos e jogos com outras profissões. O elenco tem desde pintor até corretor imobiliário e barbeiro [veja a lista abaixo].

"Somos um time amador. Meus colegas são pintores, professores, trabalhadores de depósito ou corretores imobiliários. Posso dizer que só ganho a vida com futebol porque, além do meu trabalho como jogador, também trabalho como treinador na academia de futebol do nosso clube", disse Gerard Garriga, meio-campista do Auckland, ao Bild.

Alguns jogadores da equipe precisaram tirar férias não remuneradas dos seus empregos para poderem jogar a Copa do Mundo de Clubes. O propósito? Aparecer aos olhos do mundo todo e evitar goleadas contra Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors, rivais no Grupo C.