Sombra em evento religioso emociona fiéis: 'Não precisa de prova'

"Também senti um perfume de rosas bem forte... Me emocionei muito"

Carla Guidugli Jorge

Nos comentários, porém, os internautas também discutem se a sombra observada é, na verdade, um reflexo. Parte dos comentários indica que o reflexo pode ter sido gerado pelo vidro de um eventual aquário ?estrutura que estaria ao redor da bateria da banda que tocava no local. No entanto, as participantes dizem que não havia aquário algum no palco.