67% acham que Bolsonaro, inelegível, não deve ser candidato

Entre os grupos que mais apoiam uma candidatura do capitão reformado do Exército estão aqueles na faixa de renda entre cinco e dez salários mínimos (42%), evangélicos (40%) e moradores do Sul (37%). Já entre que mais rejeitam uma candidatura de Bolsonaro estão os menos escolarizados e os nordestinos (73% cada), os mais pobres (72%), as mulheres e os mais jovens (ambos com 70%).