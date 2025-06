Israel lança novos ataques contra Irã, que retalia com mísseis

Na quinta (12), a agência da ONU, pressionada pelos EUA, enfim declarou que o Irã estava em total desacordo com o regime de inspeções internacionais, dando uma senha legal para a ação de Israel: Teerã, afinal, tem como política declarada aniquilar o Estado judeu, e analistas estimam que já tenha material físsil para talvez seis ogivas.

Disso para uma bomba viável a ser lançada por míssil é um passo de poucos meses, como o próprio Agahchi já disse em público. Outro fator central para Israel é a fraqueza do regime após as guerras do 7 de Outubro, crise econômica e social.

A degradação imposta por Tel Aviv aos prepostos regionais do Irã, o Hezbollah à frente, ficou evidente na reação do grupo libanês aos ataques. Ele os condenou, mas não fez menção de retaliar em nome dos patronos. Os houthis do Iêmen, especialmente ativos no conflito, ainda não lançaram os costumeiros mísseis e drones contra Israel.

Com as cartas na mesa, nada indica que o ciclo de violência não continuará a escalar. O presidente americano foi a redes sociais para dizer que os linha-dura no Irã estão "TODOS MORTOS agora", com seu uso típico de maiúsculas.

Ele advertiu o Irã, com quem havia aberto negociações truncada no mês passado, a voltar à mesa porque as próximas ondas de ataque serão "ainda piores". Considerando que os EUA são os fiadores militares do Estado judeu, presume-se que ele saiba do que está falando -embaixadas americanas na região vinham sendo esvaziadas de pessoal não essencial nesta semana.