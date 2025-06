Prefeitos brasileiros se refugiam em bunker após sirene; VÍDEO

A escalada no conflito teve novo capítulo com um ataque das Forças de Defesa de Israel contra alvos estratégicos no Irã, incluindo o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o comandante das Forças Armadas, Mohammad Bagheri. Dois cientistas nucleares também estariam entre os mortos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou, em pronunciamento, que o objetivo da ofensiva é conter o avanço do programa nuclear iraniano e garantir a segurança de Israel. Em resposta, o Irã teria lançado mais de 100 drones contra o território israelense.

Diante do risco de ataques, o governo israelense decretou estado de emergência, recomendou que a população permaneça próxima de abrigos e determinou o fechamento do espaço aéreo do país.