Israel mata chefe da Guarda Revolucionária do Irã em ataque

O general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto em bombardeios realizados por Israel na madrugada de sexta-feira (horário local), 13, - noite de quinta, 12, pelo horário de Brasília - segundo informou a agência iraniana IRNA. O ataque também matou outros militares e dois cientistas nucleares, acirrando ainda mais as tensões no Oriente Médio. Explosões foram ouvidas em Teerã e arredores, e a defesa aérea do Irã foi colocada em alerta máximo. As informações foram divulgadas por veículos locais e repercutidas pelo Uol.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o ataque foi "preventivo", com o objetivo de conter o que seria uma ameaça iminente: segundo as FDI (Forças de Defesa de Israel), o Irã estaria perto de produzir 15 bombas nucleares. A ofensiva, chamada "Leão em Ascensão", teria atingido dezenas de alvos militares e nucleares. Conforme publicado pelo Uol, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel atravessa um "ponto decisivo" e continuará os ataques até atingir todos os objetivos.

Em resposta, o Irã suspendeu voos no aeroporto internacional de Teerã e proibiu atividades não essenciais no país. Israel, por sua vez, decretou estado de emergência e alertou para uma possível retaliação com mísseis e drones. Sirenes soaram em várias cidades israelenses, mas até o fim da noite não havia registros de contra-ataques. O Comando da Frente Interna orientou a população a permanecer em áreas protegidas - medidas que foram detalhadas também em reportagens do Uol.